Игорь Ефимчук: «Я находился в поисках себя отдельно от фигурного катания. Прошлым летом понял, что мне его не хватает, вернулся на лед»
«Эмоции крутые, очень рад вспомнить, как это было. Вчера была более праздничная атмосфера, видимо, на фоне усталости после короткой чуть сложнее было. В целом очень круто.
Где был семь лет? Я находился в поисках себя отдельно от фигурного катания. Прошлым летом понял, что мне его не хватает, вернулся на лёд. Потом шажочек за шажочком, получилось, что оказался здесь», – передает слова Ефимчука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Для чего вхожу в сезон? В первую очередь для себя. Вернулся, ставлю челленджи себе. Четыре года был без коньков, не стоял на льду, потом оказалось, что покатался. И с каждым прыжком, который я выезжал, хотелось большего.
За сколько удалось вспомнить тройной аксель и четверной тулуп? Тройной аксель достаточно быстро удалось вспомнить. Тренировок за десять», – передаёт слова Ефимчука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.