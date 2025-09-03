Игорь Ефимчук: «Я находился в поисках себя отдельно от фигурного катания. Прошлым летом понял, что мне его не хватает, вернулся на лед»

Фигурист Игорь Ефимчук рассказал, почему на 7 лет уходил из спорта.

«Эмоции крутые, очень рад вспомнить, как это было. Вчера была более праздничная атмосфера, видимо, на фоне усталости после короткой чуть сложнее было. В целом очень круто.

Где был семь лет? Я находился в поисках себя отдельно от фигурного катания. Прошлым летом понял, что мне его не хватает, вернулся на лёд. Потом шажочек за шажочком, получилось, что оказался здесь», – передает слова Ефимчука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Для чего вхожу в сезон? В первую очередь для себя. Вернулся, ставлю челленджи себе. Четыре года был без коньков, не стоял на льду, потом оказалось, что покатался. И с каждым прыжком, который я выезжал, хотелось большего.



За сколько удалось вспомнить тройной аксель и четверной тулуп? Тройной аксель достаточно быстро удалось вспомнить. Тренировок за десять», – передаёт слова Ефимчука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.