Туктамышева, Ягудин, Костомаров примут участие в церемонии открытия Игр Александра Невского

Туктамышева примет участие в церемонии открытия Игр Александра Невского.

Международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября. Церемония открытия состоится 11 сентября в спорткомплексе «Юбилейный», постановщиком выступает Илья Авербух.

«Театрализованная программа на льду расскажет о детстве, взрослении и становлении князя Александра Невского. В ней примут участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Роман Костомаров, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и другие титулованные фигуристы, а также художественные гимнастки, артисты балета, мужской хор», – рассказали в пресс-офисе организаторов.

В театрализованном действе будут также участвовать Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Дмитрий Алиев и Матвей Ветлугин. Костомаров выступит с вокальным номером в сопровождении хора.

«Мы не ставили себе цели создания ретроспективы, мы хотели, чтобы те ребята, которые будут в зале, увидели в Александре Невском такого же молодого человека, как они – юного и мечтающего изменить мир к лучшему. Чтобы они взяли на вооружение его принципы – руководствоваться духовными ценностями, любить и защищать свою страну, быть дипломатичным и мудрым.

Наша церемония будет наполнена большим количеством ярких, запоминающихся сцен, а по масштабности и значимости будет сопоставима с открытием Универсиады в Красноярском крае, режиссером которого я был», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
