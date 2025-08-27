Туктамышева о Гуменнике и Петросян на олимпийском отборе: «Нужно отнестись к этому как к обычному старту, идти с холодной головой»

Туктамышева и Ягудин пожелали Гуменнику и Петросян стальных нервов на отборе.

17-21 сентября российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в Пекине на квалификационном турнире к ОИ-2026 в нейтральном статусе.

«Стальных нервов, потому что это будет очень ответственно. Хочется, чтобы эта ответственность ушла на второй план, потому что нужно отнестись к этому как к обычному старту, идти с холодной головой», – сказала чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

«Они профессионалы своего дела, набили шишки в определенном плане. У них есть прекрасные тренерские коллективы, которые знают, как подводить спортсменов к международным стартам, чтобы показать хороший результат», – добавил олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.