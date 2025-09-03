15

Олег Татауров: «Сейчас у Дикиджи пять четверных в произвольной программе. О четверном акселе речь пока не идет»

Олег Татауров рассказал, что Владислав Дикиджи усложнит контент в новом сезоне.

– Судя по недавним прокатам в Санкт-Петербурге, в короткой программе вы пошли на усложнение?

– Да. Поставили флип вместо четверного сальхова. Выкатывать такую программу физически для Влада проблемы нет, но морально настраиваться на прокат уже приходится иначе.

– Год назад вы говорили, что не рассматриваете вариант включения в программу четверного акселя. Не изменили мнение по этому поводу?

– В прошлом сезоне перед нами стояла задача исполнить в произвольной программе четыре квада – на один больше, чем за год до этого. Сейчас у Дикиджи пять четверных, один из них – в каскаде. Добиться стабильных прокатов подобного контента – это тоже огромная задача. С каждым новым прыжком в четыре оборота фигуристу становится тяжелее не только физически, но и морально. Приходится менять заходы, перестраивать рисунок программы. Так что о четверном акселе речь пока не идет.

– А о риттбергере?

– Мы думали об этом. Но вставлять этот прыжок в программу мне показалось излишним риском – это чрезмерно увеличит нагрузку на правую ногу. Поэтому мы решили начинать программу с чуть менее уверенного четверного тулупа, но с левой ноги, – сказал Татауров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
Олег Татауров
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
