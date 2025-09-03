25

Татауров о непопадании Дикиджи на олимпийский отбор: «Я был расстроен выбором, но жизнь-то продолжается дальше»

Татауров рассказал, как Дикиджи отреагировал на непопадание на отбор к Олимпиаде.

Чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи является запасным на олимпийский квалификационный турнир, который стартует 19 сентября в Пекине, основной претендент – Петр Гуменник. 

— Понимаю, что все спортсмены и тренеры давно научились воздерживаться от проявления эмоций в беседах с журналистами, но спрошу прямо: олимпийский отбор и возможность поехать на Игры — это шанс, который выпадает, наверное, раз в жизни. Как можно спокойно отнестись к тому, что выбрали не тебя?

— Конечно, я был расстроен выбором, но, с другой стороны, жизнь-то продолжается дальше.

— Вы как-то готовили ученика к тому, что ситуация может сложиться таким образом?

— Нет. Считаю, что прошлый сезон для Влада сложился очень хорошо: если говорить о наиболее крупных турнирах, нам не слишком удался только один старт из четырех. Но я с самого начала понимал, что окончательный выбор будет делать руководство ФФKКP и пытаться как-то на это влиять бессмысленно.

Понятно, что все равно пытаешься, но всегда находится масса причин: почему нет, почему да. У нас ведь не раз случалось: приезжают специалисты смотреть постановки — программа ужасная, все плохо. Через две недели Влад чисто катает ту же самую программу на других соревнованиях — все в восторге. У каждого свой взгляд и свои аргументы.

— По мотивации эта история сильно ударила?

— У Влада бывают периоды, когда что-то перестает получаться, начинаются срывы. В этих случаях я просто даю ему возможность несколько дней отдохнуть, чтобы голова встала на место. Здесь же даже выходных не потребовалось. Уже на следующий день Влад пришел, и мы нормально работали, абсолютно, — сказал Татауров. 

