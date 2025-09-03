Короткая программа Дикиджи поставлена под музыку из фильма «Стелс», в произвольной – «Ночь на Лысой горе»

Стала известна музыка для новых программ фигуриста Владислава Дикиджи.

– Программы для Дикиджи вы ставили раньше, чем обычно?

– У нас вообще отработка программ и набор формы идут немножко в более ускоренном варианте, потому что Влад – официально первый запасной. Нас сразу предупредили, что к сентябрю нужно быть во всеоружии. Специалисты из федерации уже приезжали в Питер, просматривали новые постановки.

Для короткой программы мы взяли музыку из кинофильма «Стелс», а вот для произвольной выбрали «Ночь на Лысой горе». Эту тему предложили Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин, и я даже не ожидал, если честно, что она так понравится Владу. Думал, придется его уговаривать, а он сразу загорелся: «Давайте ставить», – сказал тренер Дикиджи Олег Татауров.