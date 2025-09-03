  • Спортс
  • Олег Татауров: «Катание Дикиджи стало гораздо более взрослым, чем год назад. В этом плане Владу помогает работа с Мишей Колядой»


Олег Татауров: «Катание Дикиджи стало гораздо более взрослым, чем год назад. В этом плане Владу помогает работа с Мишей Колядой»

Олег Татауров рассказал о работе Владислава Дикиджи с Михаилом Колядой.

– Танцевать на льду, как это получается на полу, ваш подопечный начал?

– Пока не в той мере, как хотелось бы, но могу сказать, что катание стало гораздо более взрослым, чем год назад. В этом плане Владу помогает работа с Мишей Колядой.

– Откуда вообще взялась идея привлечь к подготовке Михаила?

– Она родилась достаточно спонтанно. Влад как-то обмолвился в процессе наших разговоров, что хотел бы попробовать потренироваться с кем-то из молодых специалистов. Вот я и стал думать: может быть, для развития головы, для какого-то нового смыслового наполнения катания ему действительно стоит попробовать поработать не только со мной?

– Шаг оправдал себя?

– На мой взгляд, да. Влад стал более глубоко кататься по дугам, улучшил какие-то простые, базовые вещи: переходы, выпады. Выучил классическую либелу со сменой ног, классический волчок. Коляда уделяет много времени катанию по маленьким фигурам, то есть всему тому, на что у фигуристов, как правило, не хватает времени.

– Наблюдать за этим процессом со стороны вам интересно?

– Вы знаете, да. В том, что касается самих упражнений, для меня это как бы шаг назад, а по факту мы делаем с Дикиджи шаг вперёд. Есть ещё один безусловный плюс: когда спортсмен работает только с одним тренером, он начинает несколько хуже воспринимать информацию, она как бы замыливается. Новый специалист говорит другими словами, в другой манере, соответственно, к нему больше прислушиваешься, – сказал Татауров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoсборная России
logoМихаил Коляда
logoВладислав Дикиджи
мужское катание
Олег Татауров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
