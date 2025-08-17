  • Спортс
  • Бестемьянова о Дикиджи: «При отличном исполнении программы Влад будет хорошо оценен на мировом уровне. Его работа над собой идет в несколько раз эффективнее, чем год назад»
Бестемьянова о Дикиджи: «При отличном исполнении программы Влад будет хорошо оценен на мировом уровне. Его работа над собой идет в несколько раз эффективнее, чем год назад»

Бестемьянова считает, что фигурист Дикиджи будет хорошо оценен на мировом уровне.

Владислав Дикиджи – действующий чемпион России. Он тренируется у Олега Татаурова, с которым в качестве хореографов сотрудничают олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова и ее супруг чемпион Европы Игорь Бобрин.

– Как вы думаете, при допуске наших фигуристов до международных соревнований, на что судьи будут обращать более тщательное внимание в их прокатах: на идеальную технику исполнения элементов или на так называемую компонентность?

Бестемьянова: Мужское одиночное катание сегодня – это, безусловно, четверные прыжки, и без исполнения этих элементов рассчитывать на высокие места невозможно. Поэтому компонентность, скольжение, вращение, выражение музыки – это, конечно, очень важно, но без качественных четверных прыжков высоких мест не занять. На наш взгляд, Влад обладает всеми необходимыми качествами, и при отличном исполнении программы он будет хорошо оценен на мировом уровне.

Бобрин: Илья Малинин задал такую высокую планку для спортсменов в мужском одиночном катании, ниже которой опускаться нельзя. Поэтому, к моему сожалению, в первую очередь судьи будут обращать внимание именно на техническую составляющую программ. <...>

– Может ли технически сильный спортсмен плодотворно совместить сложные элементы, скольжение, вовлеченность в музыку и интерпретацию образа, при этом не потеряв ничего в технике? Какие личностные качества для этого нужны?

Бестемьянова: На собственном опыте я убедилась: талант важен, но без трудолюбия и работоспособности он не живет. Поэтому нам очень нравится в работе с Владом Дикиджи то, что он примеряет на себя наши предложения, интерпретирует, ищет свой подход к прыжку или другому элементу, используя хореографические приемы, которые мы предлагаем. Это творческий процесс, который мы очень любим в работе с Владом.

Бобрин: Я думаю, когда «сходятся пазлы» – любовь к музыке, которую тебе предложили, любовь к представленной концепции программы – спортсмен начинает жить в программе своей жизнью и даже выражать те чувства, которые он никогда не испытывал. Я вспоминаю свою программу «Паганини»: на соревнованиях, даже при плохом самочувствии, услышав музыку, я полностью погружался в образ, забывал обо всем: кто на меня смотрит, что мне поставят, – просто делал то, что чувствовал в этой музыке.

– Каков Владислав Дикиджи в работе? Что выделяет его среди других спортсменов? Что вы могли бы сказать о его личных качествах?

Бестемьянова: Влад, несомненно, очень талантливый спортсмен. Плюс его в том, что он не собирается выезжать только на своем таланте. Он очень трудолюбив, целеустремлен и мотивирован, и это должно сыграть очень большую роль в его карьере.

Бобрин: Когда ты стоишь у бортика и предлагаешь какие-то варианты в рамках постановки программы, то очень часто у спортсменов, которые уже имеют какие-то титулы и регалии, возникают отговорки «я не могу», «мне неудобно», даже не попробовав. Вот это у меня вызывает некоторое раздражение. У Влада такого нет. Он рискует, пробует, падает, встает и говорит: «Подождите, не выбрасывайте, я это сделаю». <...>

– В чем вы видите развитие Владислава по сравнению с предыдущим сезоном? Как вы оцениваете улучшение способности Влада ярче и мощнее интерпретировать музыку и сюжет программы?

Бестемьянова: В этом году эти качества существенно обострились и улучшились. Если в прошлом сезоне Влад принимал наши замечания и без вопросов исполнял то, что мы предлагали, то в этом году прямо с начала постановки программы он, не останавливаясь, повторял движения, которые предлагались, все время интерпретируя их по-разному.

Его работа над собой идет в несколько раз эффективнее, чем год назад. Кроме того, мы отметили, что в этом году Влад очень-очень технически стабилен, хотя он и раньше всегда восхищал меня своими роскошными прыжками. Надеюсь, что эта стабильность сохранится на протяжении всего сезона.

Бобрин: На мой взгляд, в этом году отличительной чертой Влада является то, что он включает в работу не только тело, но и голову.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Team Dikidzhi Official
logoВладислав Дикиджи
Игорь Бобрин
мужское катание
logoсборная России
logoНаталья Бестемьянова
