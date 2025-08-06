Наталья Бестемьянова: «Поставили Дикиджи произвольную программу в апреле. Очень довольны тем, как он работает, развивается»

Бестемьянова и Бобрин поставили Владиславу Дикиджи новую произвольную программу.

В прошлом сезоне Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин также работали с фигуристом.

«Мы поставили Владу (Дикиджи) произвольную программу в апреле. Сейчас приезжали усовершенствовать, поправить и посмотреть программу.

Влад очень хорошо развивается, очень довольны тем, как он работает, какие показывает результаты. Теперь у нас сравнение с прошлым годом – в это же время летом мы были после постановки. Конечно, он сейчас выглядит намного сильнее, чем в прошлом году», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Бестемьянова.