Наталья Бестемьянова: «Поставили Дикиджи произвольную программу в апреле. Очень довольны тем, как он работает, развивается»
Бестемьянова и Бобрин поставили Владиславу Дикиджи новую произвольную программу.
В прошлом сезоне Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин также работали с фигуристом.
«Мы поставили Владу (Дикиджи) произвольную программу в апреле. Сейчас приезжали усовершенствовать, поправить и посмотреть программу.
Влад очень хорошо развивается, очень довольны тем, как он работает, какие показывает результаты. Теперь у нас сравнение с прошлым годом – в это же время летом мы были после постановки. Конечно, он сейчас выглядит намного сильнее, чем в прошлом году», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Бестемьянова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
