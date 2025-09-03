Гуменник представил произвольную программу под музыку из «Игры престолов» на Кубке Санкт-Петербурга

Гуменник представил новую произвольную программу под музыку из «Игры престолов».

В прокате на Кубке Санкт-Петербурга он зашел на пять четверных прыжков, три из них исполнил чисто.

За технику фигурист набрал 104,53 балла, общая оценка – 195,61 балла.

Постановщиком программы является Илья Авербух.

19-21 сентября Петр Гуменник выступит на квалификационном турнире в Пекине. Ему нужно войти в пятерку сильнейших, чтобы завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.

