Гуменник представил произвольную программу под музыку из «Игры престолов» на Кубке Санкт-Петербурга
Гуменник представил новую произвольную программу под музыку из «Игры престолов».
В прокате на Кубке Санкт-Петербурга он зашел на пять четверных прыжков, три из них исполнил чисто.
За технику фигурист набрал 104,53 балла, общая оценка – 195,61 балла.
Постановщиком программы является Илья Авербух.
19-21 сентября Петр Гуменник выступит на квалификационном турнире в Пекине. Ему нужно войти в пятерку сильнейших, чтобы завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в Милане.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости