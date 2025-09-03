Петр Гуменник ошибся на четырех прыжках в произвольной на Кубке Санкт-Петербурга.

Фигурист исполнил четверной флип, четверной лутц (q), четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп.

Во второй половине он допустил ошибку на четверном сальхове (степ-аут, недокрут). Далее был исполнена секвенция тройной аксель – двойной аксель – двойной аксель (3Aq) и каскад двойной лутц – тройной риттбергер.

За дорожку шагов Гуменник получил третий уровень. Только одно вращение из трех было оценено на четвертый уровень.

За технику в произвольной программе фигурист набрал 104,53 балла, общая оценка – 195,61 балла.