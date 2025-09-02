Адам Сяо Хим Фа опубликовал тизер новой произвольной программы, посвященной Микеланджело

Адам Сяо Хим Фа опубликовал анонс новой произвольной программы.

Программа двукратного чемпиона Европы посвящена Микеланджело. Хореограф – Бенуа Ришо, музыка Седрика Тура.

Короткая программа французского фигуриста вдохновлена Леонардо да Винчи.

«Мы рады поделиться с вами второй главой этой истории. Это продолжение видения и духа, дань творчеству, трансцендентности и прикосновению божественного.

Эта произвольная программа вдохновлена «Сотворением Адама» Микеланджело. В этот момент образ Бога воплощается в образе человека, искра переходит из вечности в плоть. Этот жест несет в себе одновременно силу и уязвимость, красоту и веру. Напряжение, в котором человечество впервые обретает свою душу.

Каждое движение в программе стремится отразить ту искру, когда искусство становится жизнью, а жизнь – искусством», – написал Сяо Хим Фа.