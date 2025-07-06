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Адам Сяо Хим Фа: «Мне нравится работать с Мишиным. Его метод позволил мне по-новому взглянуть на свою технику»

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа рассказал о работе с Алексеем Мишиным.

Мишин работал со спортсменом на сборе в итальянском Курмайере. Слова Сяо Хим Фа передает журналист Спортса’’ Майя Багрянцева. 

«Мне нравится работать с Мишиным: он очень спокойный и легкий в общении. С ним очень интересно – он сам называет это не тренировками, а обменом опытом.

У нас было три отдельных урока, и каждый оказался невероятно полезным. Конечно, мы использовали его метод, он позволил мне по-новому взглянуть на свою технику. Мне было важно понять, в каких моментах я могу стать сильнее.

Интересно, что Мишин не пытался что-то кардинально поменять, он именно помогал мне улучшить то, как я уже катаюсь. Для меня это очень ценно.

Мне кажется, в этот раз я гораздо лучше его понимал. Это ведь не первая наша встреча – впервые я попал к Мишину 7 лет назад на сборах в Куршевеле. Я тогда плохо разбирался в технике прыжков, и вообще не очень понимал, что и как надо делать на льду. А сейчас у меня гораздо больше опыта, я повзрослел и вырос как фигурист. Чувствую, что теперь я готов к занятиям с Мишиным», – сказал Сяо Хим Фа.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
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