Новая короткая программа Адама Сяо Хим Фа посвящена Леонардо да Винчи

Адам Сяо Хим Фа опубликовал тизер новой короткой программы.

Программа французского фигуриста посвящена Леонардо да Винчи. Хореограф – Бенуа Ришо, музыка Седрика Тура.

«Мы с гордостью представляем первую часть истории из двух. Это дань уважения видению, творчеству и стремлению к вечному.

Короткая программа вдохновлена безграничным умом Леонардо да Винчи. От полета к форме, от машины к тайне божественного – его наследие живет в напряжении между точностью и безграничным воображением.

Каждое движение несет в себе отголоски его ума. Они движимы любопытством и видением, но объединены удивлением и верой. Путешествие продолжится в произвольной программе», – говорится в соцсетях двукратного чемпиона Европы Сяо Хим Фа.