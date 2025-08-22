Новая короткая программа Адама Сяо Хим Фа посвящена Леонардо да Винчи
Адам Сяо Хим Фа опубликовал тизер новой короткой программы.
Программа французского фигуриста посвящена Леонардо да Винчи. Хореограф – Бенуа Ришо, музыка Седрика Тура.
«Мы с гордостью представляем первую часть истории из двух. Это дань уважения видению, творчеству и стремлению к вечному.
Короткая программа вдохновлена безграничным умом Леонардо да Винчи. От полета к форме, от машины к тайне божественного – его наследие живет в напряжении между точностью и безграничным воображением.
Каждое движение несет в себе отголоски его ума. Они движимы любопытством и видением, но объединены удивлением и верой. Путешествие продолжится в произвольной программе», – говорится в соцсетях двукратного чемпиона Европы Сяо Хим Фа.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Сяо Хим Фа
