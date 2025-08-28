Masters de Patinage. Аймо лидирует после короткой программы, Сяо Хим Фа – 2-й, Льютон-Брейн – 3-й

Аймо лидирует после короткой программы на Masters de Patinage, Сяо Хим Фа – 2-й.

Прокат Аймо можно посмотреть здесь . Выступление Сяо Хим Фа не показывали в трансляции по просьбе фигуриста.

Masters de Patinage

Виллар-де-Ланс, Франция

Мужчины

Короткая программа

1. Кевин Аймо – 97,09

2. Адам Сяо Хим Фа – 82,57

3. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 81,84

4. Люк Экономидес – 81,59

5. Франсуа Пито – 73,11

6. Корентен Спинар – 71,38

ПРИМЕЧАНИЕ : фигуристы представят произвольные программы 29 августа, начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь .