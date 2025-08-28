Masters de Patinage. Аймо лидирует после короткой программы, Сяо Хим Фа – 2-й, Льютон-Брейн – 3-й
Аймо лидирует после короткой программы на Masters de Patinage, Сяо Хим Фа – 2-й.
Прокат Аймо можно посмотреть здесь. Выступление Сяо Хим Фа не показывали в трансляции по просьбе фигуриста.
Masters de Patinage
Виллар-де-Ланс, Франция
Мужчины
Короткая программа
1. Кевин Аймо – 97,09
2. Адам Сяо Хим Фа – 82,57
3. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 81,84
4. Люк Экономидес – 81,59
5. Франсуа Пито – 73,11
6. Корентен Спинар – 71,38
ПРИМЕЧАНИЕ: фигуристы представят произвольные программы 29 августа, начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
