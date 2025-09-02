Костылева исполнила четверной сальхов на тренировке: «Не прыгала его с 28 июня»
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниорок Елена Костылева исполнила четверной сальхов на тренировке.
Видео было опубликовано в субботу в телеграм-канале 13-летней спортсменки.
«Первый мой 4S, с 28 июня я не прыгала его», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Костылеву допустили к полноценным тренировкам после восстановления от травмы.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Костылевой
