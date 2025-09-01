Яметова показала отрывок новой короткой программы под кавер на House of the Rising Sun
Фигуристка Вероника Яметова показала отрывок новой короткой программы.
Музыкальное сопровождение – кавер на песню House of the Rising Sun в исполнении Audiomachine.
«Дорожка шагов из новой короткой программы», – написала спортсменка.
Произвольная программа Яметовой поставлена под песню Terra галисийской фолк-группы Tanxugueiras.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Яметовой
