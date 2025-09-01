Глеб Лутфуллин: «У меня этим летом произошли колоссальные изменения в жизни, тем не менее с хорошим настроением, с боевым характером буду выступать»

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о колоссальных изменениях в жизни.

«У меня этим летом произошли колоссальные изменения в жизни, тем не менее с хорошим настроением, с боевым характером буду выступать. Конкуренция – это всегда интересно, сложно. Это мотивирует», – сказал Лутфуллин.

Сегодня фигуристы группы Алексея Мишина выступили с показательными номерами на празднике в честь 1 сентября на Ледовой арене на улице Передовиков в Санкт-Петербурге.

«Были такие праздники, помню, что к нам приходили именитые спортсмены, проводили мастер-класс, выступали. Это было не к 1 сентября, таких мероприятий не было.

Первыми спортсменами, у которых я взял автограф, были Алексей Тихонов и Мария Петрова. Это было в Казани, к нам пришли такие мастера! На тот момент я не понимал, кто это, но потом понял, что это известные спортсмены. Как ни странно, однако чаще всего приходят за автографом в «Макдоналдсе», – добавил спортсмен.