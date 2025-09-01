Роман Костомаров и Дмитрий Губерниев приняли участие в комедийном шоу «Звезды» на НТВ
Костомаров и Губерниев стали участниками комедийного шоу «Звезды» на НТВ.
«Звезды» – телевизионное шоу, в котором 10 звездных участников соревнуются в юморе при поддержке 10 юмористических коллективов.
Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал приглашенной звездой «Сборной Красноярска», комментатор Дмитрий Губерниев присоединился к команде «Регионы».
Премьерные выпуски шоу показали на НТВ 30 и 31 августа.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
