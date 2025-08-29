Авербух считает, что Гуменник победит на олимпийском отборе: «Даже Петя говорит: там некому проигрывать»

Илья Авербух высоко оценил шансы Петра Гуменника выиграть олимпийский отбор.

19-21 сентября российский фигурист Гуменник выступит на квалификационном турнире к Играм-2026 в нейтральном статусе. В заявку среди женщин вошла Аделия Петросян.

«Я у Пети спросил – даже Петя говорит: ну, там некому проигрывать.

У нас пресса может вскочить на броневичок, что все [сделано], уже все выиграли. Просто [надо] отдавать отчет уровню этого турнира, на котором, вполне возможно, дай бог, будет два первых места. И все – начнутся крики о том, что «уже победили».

То есть мы пытаемся рассказать зрителям в данной ситуации, что в общем уровень этого турнира не очень серьезный. У девочек посерьезнее», – сказал хореограф Авербух в эфире шоу «Каток ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал полный список участников мужского турнира.