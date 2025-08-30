Тарасова о недопуске танцоров и парников до отбора к Играм-2026: «ISU молчит, не объясняет почему. Им, видимо, стыдно»
На отборочный турнир по фигурному катанию российские спортсмены получили только две квоты – по одной в мужском и женском катании.
Российские биатлонисты вообще не допущены до соревнований, дающих право отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля.
«А на каких основаниях такие решения вообще принимаются? Почему не позволяют участвовать в отборах?
И почему в фигурном катании пустили только в двух видах? Мы должны были участвовать в четырех, а в итоге будем только в двух. Провинились в чем-то разве? Я не понимаю.
И при этом ISU молчит, не объясняет почему. Им, видимо, стыдно. А нам – нет! Ведущую страну отстраняют от участия в Олимпийских играх – это как так получается? И до каких пор все будет так несправедливо?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.