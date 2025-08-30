12

Тарасова о недопуске танцоров и парников до отбора к Играм-2026: «ISU молчит, не объясняет почему. Им, видимо, стыдно»

Татьяна Тарасова раскритиковала критерии допуска россиян до отбора к Играм-2026.

На отборочный турнир по фигурному катанию российские спортсмены получили только две квоты – по одной в мужском и женском катании.

Российские биатлонисты вообще не допущены до соревнований, дающих право отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля.

«А на каких основаниях такие решения вообще принимаются? Почему не позволяют участвовать в отборах?

И почему в фигурном катании пустили только в двух видах? Мы должны были участвовать в четырех, а в итоге будем только в двух. Провинились в чем-то разве? Я не понимаю.

И при этом ISU молчит, не объясняет почему. Им, видимо, стыдно. А нам – нет! Ведущую страну отстраняют от участия в Олимпийских играх – это как так получается? И до каких пор все будет так несправедливо?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
ISU
сборная России
Татьяна Тарасова
Олимпиада-2026
олимпийская квалификация
