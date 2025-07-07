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Татьяна Тарасова: «Если Гуменник отберется на Олимпиаду, будет очень сложно надеяться даже на призовое место»

Тарасова оценила шансы Гуменника и Петросян на Олимпиаде-2026.

Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян ранее получили нейтральный статус для участия в олимпийском отборочном турнире.

«Если Гуменник отберется на Олимпиаду, будет очень сложно надеяться даже на призовое место, не говоря о победе. Нехватка международного опыта и огромная конкуренция будет сказываться.

В женском катании шансов у Петросян больше, Аделия способна бороться за золото. Все будет зависеть от того, как она справится с эмоциями и насколько чисто исполнит элементы.

Большое несчастье, ужас, что допустили только двух человек. Это сделано намеренно и специально со стороны ISU (Международного союза конькобежцев), но мы все равно будем верить в наших ребят до последнего, потому что больше нам ничего не остается», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Олимпийские игры пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Отборочный турнир состоится в сентябре в Пекине.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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