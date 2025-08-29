  • Спортс
Александр Жулин: «Участие Степановой и Букина в итальянском шоу – фэйк. Никто не связывался ни с федерацией, ни с тренером, ни со спортсменами»

Жулин назвал фэйком новость об участии Степановой и Букина в итальянском шоу.

Ранее появилась информация о том, что чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин в январе выступят в ледовом шоу Bol on Ice.

«Участие Степановой и Букина в итальянском шоу – фэйк. Не знаю, откуда такое появилось, но это полностью ложная информация. Никто не связывался ни с федерацией, ни с тренером, ни со спортсменами. Просто появилась такая афиша с именами Александры и Ивана. Возможно, сделали так, чтобы билеты лучше продавались», – сказал тренер фигуристов Александр Жулин.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) также опровергли новость о приглашении дуэта на шоу.

