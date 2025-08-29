ФФККР опровергла новость об участии Степановой и Букина в ледовом шоу в Италии
Четырехкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не были приглашены на шоу в Италии.
Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Ранее появилась информация о том, что Степанова и Букин в январе выступят в ледовом шоу Bol on Ice.
«Степанова с Букиным не будут выступать в Италии, мы не получали никаких запросов. Если внимательно посмотреть, они были там участниками несколько лет назад. На 2026 год даже не обсуждалось, кто будет там участвовать. Мы бы были только за, но фейков, к сожалению, все больше и больше», – сказал Коган.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
