19

Чемпионы России Степанова и Букин выступят в шоу Bol on Ice в Италии

Александра Степанова и Иван Букин выступят в ледовом шоу в Италии.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Artistico.skatepower. 

Шоу Bol on Ice состоится 10 января в Болонье. 

Степанова и Букин – чемпионы России в танцах на льду. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил им нейтральный статус для участия в олимпийском квалификационном турнире, из-за чего фигуристы не смогут отобраться на Олимпиаду-2026 в Милане. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат.com»
logoАлександра Степанова
танцы на льду
ледовые шоу
logoИван Букин
logoсборная России
