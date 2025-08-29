Тарасова о том, что Петросян оставили прежние программы: «Решение абсолютно правильное. У Аделии умные тренеры»

Татьяна Тарасова поддержала решение оставить Аделии Петросян прежние программы.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что фигуристке выбрали две лучшие программы из тех, которые уже ставили.

«Я считаю, что их решение абсолютно правильное. У Аделии Петросян умные тренеры», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Петросян – действующая чемпионка России. 19-21 сентября она выступит в Пекине на отборочном турнире к Олимпиаде-2026.

