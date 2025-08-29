Глейхенгауз объяснил, почему фигуристке Петросян оставили прошлогодние программы.

19-21 сентября в Пекине пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026. Россиянка Аделия Петросян выступит там в нейтральном статусе.

– Почему Аделии Петросян оставили [старую] программу?

– Мы выбрали тактику тишины: сейчас практически не даем интервью по поводу Аделии, она не дает интервью, мы не рассказываем о подготовке и так далее. Поэтому все, что я могу сказать: мы выбрали две лучшие программы из тех, которые мы ставили и которые больше всего, по нашему мнению, «легли» на Аделии. И в которых она была органична.

Поэтому это скорее тактический ход, учитывая, что никто на международной арене вживую не видел ни одну из ее программ. А как мы знаем, люди в олимпийский сезон возвращали свои лучшие постановки, даже их катая весь цикл. Возьмем Юдзуру Ханю, Нэтана Чена и так далее.

Поэтому в данном случае мы показываем миру две абсолютно новые программы.

– Перед крупными турнирами лучше не рисковать и не брать что-то новое, а лучше сделать то, что точно получится?

– Всегда все по-разному. Тактика зависит от множества факторов, и в данном случае мы выбрали вот такую тактику. И еще мне кажется, что надо ориентироваться на спортсмена.

Здесь мы не то что такие: «Будешь катать эти программы, и мы их не трогаем». Мы поработали и поменяли очень много – и движения, и хореографию в каждой из программ, особенно в короткой.

Мы не стали выкладывать постановочный процесс, чтобы не изображать из себя, что мы новое поставили что-то. Но работу мы проводили и до ума некоторые моменты довели, – сказал в шоу «Каток » хореограф Даниил Глейхенгауз , который работает в группе Этери Тутберидзе.