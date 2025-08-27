Елизавета Туктамышева: «Сбор у Арутюняна дал мне очень многое. Рафаэль Владимирович открыл мне глаза на технику фигурного катания»
«Этот сбор дал мне очень многое. Не знаю, сколько еще слов благодарности сказать Рафаэлю Арутюняну, потому что он открыл мне глаза на технику фигурного катания после Алексея Николаевича Мишина. Поработав с ними, накопила много знаний, и мне было безумно интересно провести этот сбор, стоя рядом с Рафаэлем, ведь то, что он говорил, я слышала впервые.
Принимают там [в Америке] прекрасно, на катке работает очень много русских специалистов и катаются русскоязычные спортсмены, поэтому я чувствовала себя максимально комфортно.
Этот сбор запомнится мне на долгое время, это первый раз, когда я приехала в Америку, увидев не только каток, но и еще очень много красивых мест, мы взяли машину в аренду и удалось совместить приятное с полезным», – сказала Туктамышева.
Дикая поездка Туктамышевой в США: ночевки в палатке и тренировки у Арутюняна