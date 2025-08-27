Елизавета Туктамышева: «Сбор у Арутюняна дал мне очень многое. Рафаэль Владимирович открыл мне глаза на технику фигурного катания»

Елизавета Туктамышева рассказала, что ей многое дал сбор у Арутюняна в США.

«Этот сбор дал мне очень многое. Не знаю, сколько еще слов благодарности сказать Рафаэлю Арутюняну, потому что он открыл мне глаза на технику фигурного катания после Алексея Николаевича Мишина. Поработав с ними, накопила много знаний, и мне было безумно интересно провести этот сбор, стоя рядом с Рафаэлем, ведь то, что он говорил, я слышала впервые.

Принимают там [в Америке] прекрасно, на катке работает очень много русских специалистов и катаются русскоязычные спортсмены, поэтому я чувствовала себя максимально комфортно.

Этот сбор запомнится мне на долгое время, это первый раз, когда я приехала в Америку, увидев не только каток, но и еще очень много красивых мест, мы взяли машину в аренду и удалось совместить приятное с полезным», – сказала Туктамышева.

