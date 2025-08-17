  • Спортс
  • Елизавета Туктамышева: «В 2017-м я понимала, что начинаю терять себя. Мне пришлось тогда найти этот стержень, отпустить ситуацию»
3

Елизавета Туктамышева: «В 2017-м я понимала, что начинаю терять себя. Мне пришлось тогда найти этот стержень, отпустить ситуацию»

Елизавета Туктамышева рассказала о переломных моментах в карьере.

«Первый момент, которым я поистине горжусь, – это когда я переборола в детстве отделяться от своей семьи. Тогда я начала ездить в Санкт-Петербург. Мне было безумно сложно в 9 лет каждый месяц по две недели проводить вне семьи, уезжая туда-обратно.

Это был такой переломный момент, чтобы ответить на вопрос, хочу ли я дальше связывать жизнь с фигурным катанием профессионально или остаться в Глазове. Тогда было тяжеловато, но я решила, что фигурное катание все-таки для меня на первом месте, и я приложила все усилия, чтобы достичь успеха.

В 2017-м у меня был очень плохой сезон, и я понимала, что начинаю терять себя, терять свой стержень, на котором существовала в этом спорте. Мне пришлось тогда найти этот стержень, отпустив ситуацию. То есть наоборот расслабившись, я обрела ту себя, которой я являюсь.

Начало пути было положено как раз тогда, и в 2018-м я восстановила тройной аксель. Это было вторым дыханием в моей спортивной карьере. После 2018-го дальше уже все пошло более-менее ровно, потому что я просто нашла понимание, как дальше должна существовать в фигурном катании», – рассказала чемпионка мира и Европы 2015 года Туктамышева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoЕлизавета Туктамышева
женское катание
logoсборная России
