3

Армянский фигурист Данильянц: «Возвращение российских спортсменов – важный шаг к единству мирового спорта»

Армянский фигурист Данильянц высказался о конкуренции с российскими спортсменами.

Семен Данильянц выступит на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, который пройдет с 19 по 21 сентября. Россию на соревнованиях представит Петр Гуменник.

«Возвращение российских спортсменов на международные соревнования — это важный шаг к единству мирового спорта. Чем больше сильных участников, тем выше уровень конкуренции и тем зрелищнее становятся соревнования для зрителей всего мира.

Конкуренция с россиянами? Лично я всегда приветствую сильных соперников — именно такая конкуренция мотивирует становиться лучше, работать над собой и показывать максимальный результат.

Спорт объединяет, и мы все стремимся к честной и яркой борьбе. Желаю всем участникам отбора успехов и чистого льда!» — сказал Данильянц. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
мужское катание
logoПетр Гуменник
сборная Армении
Семен Данильянц
олимпийская квалификация
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Туктамышева о Гуменнике и Петросян на олимпийском отборе: «Нужно отнестись к этому как к обычному старту, идти с холодной головой»
7вчера, 10:11
Бестемьянова о Петросян и Гуменнике: «Для победы нужно быть на две головы выше соперников. Не думаю, что это изменится и сейчас»
1026 августа, 13:17
Авербух об олимпийском отборе: «По спортивному принципу Петросян и Гуменник пройдут этот турнир. Они на голову сильнее всех остальных, кто там будет выступать»
1725 августа, 16:39
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Гладки, Калугина, фон Фельтен, Ким Ю Чжэ, Мураками выйдут на лед с короткими программами
вчера, 19:09
Рижский клуб Kristal Ice об обвинениях Степченко в адрес тренеров: «Это просто пиар и отговорки»
1вчера, 18:34
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Малеина и Самохин, Пестова и Лагутов, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представят произвольные танцы
вчера, 18:04
Ритм-танец Фурнье-Бодри и Сизерона поставлен под песни Depeche Mode
17вчера, 17:53Видео
Бойкова о Когалыме: «Невероятный город! Как здесь все чисто, красиво, ухоженно и сделано для людей!»
12вчера, 17:29Фото
Загитова пришла на премию журнала Voice в коротком топе, мини-юбке и меховой жилетке
92вчера, 15:57Фото
Елизавета Туктамышева: «Сбор у Арутюняна дал мне очень многое. Рафаэль Владимирович открыл мне глаза на технику фигурного катания»
37вчера, 15:18
«Рада представить вам нашего любимого Михаила Макаровича». Трусова показала сына
64вчера, 15:09Фото
Валиева прилетела в Пекин, где выступит с показательным номером на фестивале «Сделано в России»
40вчера, 14:56Фото
Жулин о Хаврониной и Нарижном: «В силу того, что у Девида была операция на колено, подготовку пока не форсируем, но все идет по плану»
8вчера, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Такахаши, Смагулов, Казанеки выступят с короткими программами
вчера, 20:09
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров, Польман и Ренольди, Кватрокки и Лакасс покажут короткие программы
вчера, 19:45
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40