Армянский фигурист Данильянц: «Возвращение российских спортсменов – важный шаг к единству мирового спорта»

Армянский фигурист Данильянц высказался о конкуренции с российскими спортсменами.

Семен Данильянц выступит на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, который пройдет с 19 по 21 сентября. Россию на соревнованиях представит Петр Гуменник.

«Возвращение российских спортсменов на международные соревнования — это важный шаг к единству мирового спорта. Чем больше сильных участников, тем выше уровень конкуренции и тем зрелищнее становятся соревнования для зрителей всего мира.

Конкуренция с россиянами? Лично я всегда приветствую сильных соперников — именно такая конкуренция мотивирует становиться лучше, работать над собой и показывать максимальный результат.

Спорт объединяет, и мы все стремимся к честной и яркой борьбе. Желаю всем участникам отбора успехов и чистого льда!» — сказал Данильянц.