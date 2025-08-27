Армянский фигурист Данильянц: «Возвращение российских спортсменов – важный шаг к единству мирового спорта»
Армянский фигурист Данильянц высказался о конкуренции с российскими спортсменами.
Семен Данильянц выступит на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, который пройдет с 19 по 21 сентября. Россию на соревнованиях представит Петр Гуменник.
«Возвращение российских спортсменов на международные соревнования — это важный шаг к единству мирового спорта. Чем больше сильных участников, тем выше уровень конкуренции и тем зрелищнее становятся соревнования для зрителей всего мира.
Конкуренция с россиянами? Лично я всегда приветствую сильных соперников — именно такая конкуренция мотивирует становиться лучше, работать над собой и показывать максимальный результат.
Спорт объединяет, и мы все стремимся к честной и яркой борьбе. Желаю всем участникам отбора успехов и чистого льда!» — сказал Данильянц.
