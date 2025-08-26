Бестемьянова о Петросян и Гуменнике: «Для победы нужно быть на две головы выше соперников. Не думаю, что это изменится и сейчас»

Бестемьянова оценила перспективы Петросян и Гуменника на Олимпиаде-2026.

17-21 сентября российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в Пекине на квалификационном турнире к ОИ-2026 в нейтральном статусе.

«Надеюсь, на отборе в Пекине все будут действовать по принципу «спорт вне политики». Мы всю жизнь слышали от тренеров, что судьи относятся к нам предвзято. Для победы нужно было быть на две головы выше соперников. Только так мы могли побеждать. Не думаю, что это изменится и сейчас.

Есть ли опасения в успехе наших спортсменов в Пекине? Честно, я про отбор думаю мало. В наших ребятах я уверена и не сомневаюсь, что в Милан они пройдут. Меня больше интересует сама Олимпиада, на которую и Аделия, и Петр серьезно нацеливаются», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова .