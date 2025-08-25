25

Медведева о том, почему не приглашала на интервью Тутберидзе: «Каждому гостю – свое время»

Евгения Медведева рассказала, почему не приглашала на интервью Этери Тутберидзе.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ведет собственное ютуб-шоу «БеС Комментариев».

– Есть кто-то, кто тебе отказал в интервью?

– Да много.

– Прям отказывают открыто или говорят: ну не сейчас, не сегодня?

– В основном вот это: ой, времени нет, у меня все забито – до 2027 года ни одного дня выходного. Я понимаю все это.

– Ты обижаешься?

– Нет, конечно. Я сколько раз отказывала, сколько раз оттягивала, думала: надо – не надо. Все равно ситуации в жизни абсолютно разные бывают. Сходил на крупное интервью, а тут я прихожу такая: пойдем. Выжидаешь несколько месяцев, гость забывает, что он тебе обещал прийти. Это все рабочие моменты.

– Ты на свой счет это не принимаешь?

– Нет, конечно.

Я вспомнила, есть два человека, кому я писала, а они: ой, в следующем году, давай не сейчас. Антон Шастун и Ляйсан Утяшева.

– Ляся к тебе до сих пор не дошла?

– Нет. Ляся не дошла. А к тебе дошла!

– Она клялась на моем интервью, что это последнее интервью в ее жизни.

– Значит, и не дойдет, ха-ха. Что я могу сказать?

– Нет, ну ей придется прийти к тебе, ты же к ней ходила. Это же алаверды. Есть у тебя герой мечты?

– Саша Овечкин. Буквально пару дней назад он заходит вместе со своим директором, первое, что они говорят – что Саша, что директор: мы все видим, мы видим твои сообщения, мы видим твои просьбы.

– Ему ты много раз писала?

– Да. Говорят: мы все видим, мы просто не ходим по интервью, мы не пойдем, ты нас прости, пожалуйста.

– Кто еще, кроме Саши?

– Татьяна Анатольевна Тарасова.

– А почему ее еще не было у тебя? Мне кажется, она тебя очень любит, даже когда была Олимпиада, она особенно тебя выделяла. И Этери Тутберидзе в интервью сказала, якобы она тебя настраивала где-то что-то.

– Конечно, меня никто не настраивал, кроме Этери Георгиевны. А Татьяна Анатольевна очень интересна. Я думаю, обязательно с ней сделаем. Мне кажется, получится очень интересный диалог обо всем и про все.

– А Этери Георгиевна почему не была еще у тебя на канале?

– Ну пока что так. Каждому гостю – свое время, – сказала Медведева в интервью Лауре Джугелии.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoТатьяна Тарасова
logoЛяйсан Утяшева
logoЕвгения Медведева
женское катание
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова считает, что Медведева справится с ролью футболистки: «В фигурном катании без актерского мастерства никуда»
3115 августа, 13:46
«Я понимал, что от такой возможности отказываться не стоит». Глейхенгауз поделился воспоминаниями о начале работы с Тутберидзе
109 августа, 21:41
Медведева о том, у кого хотела бы взять интервью: «Из спортсменов – это Овечкин. Была бы большая честь»
432 августа, 18:45
Главные новости
Садкова в произвольной программе будет выступать под композиции 2WEI &amp; Edda Hayes и Power Haus
17вчера, 19:49
Медведева об обвинениях Жилиной в адрес Розанова: «Он мог поднакричать, обозвать. При мне руку не поднимал никогда. Никаких историй я лично не слышала»
77вчера, 17:00
Авербух об олимпийском отборе: «По спортивному принципу Петросян и Гуменник пройдут этот турнир. Они на голову сильнее всех остальных, кто там будет выступать»
10вчера, 16:39
Медведева о молодом человеке: «Впервые в жизни встречаю молодого парня, который настолько был бы духовным. Часто ходит в церковь. Вместе с ним начала ходить и я»
69вчера, 16:37
Александра Трусова: «Спустя три недели после родов мой вес меньше, чем был до беременности. Я в восторге, мне нравится так худеть каждый день»
45вчера, 15:25Видео
Медведева на вопрос, могли бы они с Загитовой быть подругами: «Я думаю, вряд ли. Наверное, и Алина бы то же самое сказала»
58вчера, 14:59
Медведева о сотрудничестве с Загитовой: «Алина предложила поучаствовать в ее проекте, я вспомнила, что у меня есть свой – получился бартер»
17вчера, 14:51
Медведева о примирении с Загитовой: «Она мне написала: «Давай встретимся». Я говорю: «Может, созвонимся?» Ну что сразу встречаться-то? Она ответила: «Нет, мне надо с тобой поговорить»
62вчера, 14:41
Татьяна Тарасова: «Отстранение спортсменов — основная проблема российского спорта»
2вчера, 14:14
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга показала сюжет о контрольных прокатах сборной города
7вчера, 14:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные прокаты. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
1вчера, 19:06
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37