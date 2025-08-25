Медведева о том, почему не приглашала на интервью Тутберидзе: «Каждому гостю – свое время»

Евгения Медведева рассказала, почему не приглашала на интервью Этери Тутберидзе.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ведет собственное ютуб-шоу «БеС Комментариев».

– Есть кто-то, кто тебе отказал в интервью?

– Да много.

– Прям отказывают открыто или говорят: ну не сейчас, не сегодня?

– В основном вот это: ой, времени нет, у меня все забито – до 2027 года ни одного дня выходного. Я понимаю все это.

– Ты обижаешься?

– Нет, конечно. Я сколько раз отказывала, сколько раз оттягивала, думала: надо – не надо. Все равно ситуации в жизни абсолютно разные бывают. Сходил на крупное интервью, а тут я прихожу такая: пойдем. Выжидаешь несколько месяцев, гость забывает, что он тебе обещал прийти. Это все рабочие моменты.

– Ты на свой счет это не принимаешь?

– Нет, конечно.

Я вспомнила, есть два человека, кому я писала, а они: ой, в следующем году, давай не сейчас. Антон Шастун и Ляйсан Утяшева.

– Ляся к тебе до сих пор не дошла?

– Нет. Ляся не дошла. А к тебе дошла!

– Она клялась на моем интервью, что это последнее интервью в ее жизни.

– Значит, и не дойдет, ха-ха. Что я могу сказать?

– Нет, ну ей придется прийти к тебе, ты же к ней ходила. Это же алаверды. Есть у тебя герой мечты?

– Саша Овечкин. Буквально пару дней назад он заходит вместе со своим директором, первое, что они говорят – что Саша, что директор: мы все видим, мы видим твои сообщения, мы видим твои просьбы.

– Ему ты много раз писала?

– Да. Говорят: мы все видим, мы просто не ходим по интервью, мы не пойдем, ты нас прости, пожалуйста.

– Кто еще, кроме Саши?

– Татьяна Анатольевна Тарасова.

– А почему ее еще не было у тебя? Мне кажется, она тебя очень любит, даже когда была Олимпиада, она особенно тебя выделяла. И Этери Тутберидзе в интервью сказала, якобы она тебя настраивала где-то что-то.

– Конечно, меня никто не настраивал, кроме Этери Георгиевны. А Татьяна Анатольевна очень интересна. Я думаю, обязательно с ней сделаем. Мне кажется, получится очень интересный диалог обо всем и про все.

– А Этери Георгиевна почему не была еще у тебя на канале?

– Ну пока что так. Каждому гостю – свое время, – сказала Медведева в интервью Лауре Джугелии.