Тарасова считает, что Медведева справится с ролью футболистки: «В фигурном катании без актерского мастерства никуда»
Татьяна Тарасова считает, что Евгения Медведева справится с ролью в кино.
Сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева сыграет футболистку в художественном фильме «Тренировка гнева».
«Я рада за нее. Думаю, она справится с ролью.
Какие параллели между фигурным катанием и кино? А какие они могут быть, если одно фактически состоит из другого. В фигурном катании без актерского мастерства никуда», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
