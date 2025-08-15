Тарасова считает, что Медведева справится с ролью футболистки: «В фигурном катании без актерского мастерства никуда»

Татьяна Тарасова считает, что Евгения Медведева справится с ролью в кино.

Сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева сыграет футболистку в художественном фильме «Тренировка гнева».

«Я рада за нее. Думаю, она справится с ролью.

Какие параллели между фигурным катанием и кино? А какие они могут быть, если одно фактически состоит из другого. В фигурном катании без актерского мастерства никуда», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .