Алексей Мишин: «Семененко испытывает трудности при подготовке к этапу Гран-при в Красноярске»

Фигурист Евгений Семененко испытывает трудности при подготовке к этапу Гран-при.

9 сентября двукратный чемпион России получил травму колена.

«Состояние у Жени улучшается, но он испытывает трудности при подготовке к запланированному этапу в Красноярске», – сказал тренер Алексей Мишин .

Этап Гран-при России в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября.