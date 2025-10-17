Алексей Мишин: «Семененко испытывает трудности при подготовке к этапу Гран-при в Красноярске»
Фигурист Евгений Семененко испытывает трудности при подготовке к этапу Гран-при.
9 сентября двукратный чемпион России получил травму колена.
«Состояние у Жени улучшается, но он испытывает трудности при подготовке к запланированному этапу в Красноярске», – сказал тренер Алексей Мишин.
Этап Гран-при России в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября.
