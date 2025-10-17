10

Алексей Мишин: «Семененко испытывает трудности при подготовке к этапу Гран-при в Красноярске»

Фигурист Евгений Семененко испытывает трудности при подготовке к этапу Гран-при.

9 сентября двукратный чемпион России получил травму колена.

«Состояние у Жени улучшается, но он испытывает трудности при подготовке к запланированному этапу в Красноярске», – сказал тренер Алексей Мишин.

Этап Гран-при России в Красноярске пройдет с 31 октября по 3 ноября.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoАлексей Мишин
logoсборная России
мужское катание
травмы
logoСерия Гран-при России
logoЕвгений Семененко
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
