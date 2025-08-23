Медведева о «Летфесте»: «У нас очень интересный летательный аппарат. Не знаю, насколько далеко он полетит, главное, чтобы было весело»

Евгения Медведева поделилась ожиданиями от фестиваля «Летфест».

Мероприятие проходит в Москве в парке «Музеон». На нем команды запускают самодельные летательные аппараты с 6-метровой рампы.

— У нас очень интересный летательный аппарат [«Орел»]. Он достаточно крупный и тяжелый. Не знаю, насколько далеко он полетит, главное, чтобы было весело. Сегодня [прыгать] в воду не планирую, для меня слишком холодно.

— Вы общаетесь с иностранными коллегами, что они думают о предстоящем олимпийском отборе?

— Я не общаюсь с иностранными коллегами, живу другой жизнью.

— У вас когда‑нибудь был страх полетов?

— Боюсь турбулентности, стала бояться, такого раньше не было, — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.

— Каковы шансы Петросян и Гуменника в олимпийской квалификации?

— Я в Вангу играть точно не буду. Просто хочу пожелать ребятам большой удачи, терпения, сил, здоровья — самое главное. У них высокий профессиональный уровень, — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Олимпийский квалификационный отбор пройдет с 19 по 21 сентября в Пекине.