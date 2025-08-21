  • Спортс
  • Валиева об учебе: «Любому спортсмену нужно иметь образование. МГУСиТ мне безумно понравился: ко мне очень доброжелательно относятся, хорошие преподаватели»
Фигуристка Камила Валиева высказалась о важности образования.

В прошлом году Валиева поступила в Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ).

– Как тебе пришла идея поступить в МГУСиТ?

– Конечно, как для любого спортсмена, нужно все-таки, я считаю, иметь профессию тренера и, конечно же, образование. И МГУСиТ мне безумно понравился, очень доброжелательно ко мне относятся, хорошие преподаватели и, конечно же, прекрасная атмосфера.

– Образование, ты правильно говоришь, очень нужно для любого спортсмена. Когда у спортсмена уже все свои достижения, большинство завоевано медалей – потом что?

– Потом нужно не жить только спортивной карьерой, а заботиться о будущем тоже.

– Ты видишь себя как тренера?

– В данный момент да. Но, конечно же, что будет через 5-6 лет – я еще не знаю. Но эта деятельность мне очень откликается.

– У тебя уже есть какие-то молодые ученицы? Фанатки, понятно, – это вся страна. А именно ученицы, которые говорят: вот Камила Валиева, я хочу пробиться сквозь эту очередь и попасть именно к тебе как к тренеру?

– Ну, я пока не заканчиваю свою профессиональную карьеру, чтобы у меня уже были какие-то ученики. Надеюсь, что такое будет, что я поднаберусь достаточно опыта и, конечно же, у меня будет соответствующее образование. И как раз мы уже будем с точностью работать над этим, – сказала Валиева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: teamkvalieva.vk
