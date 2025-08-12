«Очень обидная история с Валиевой, просто сломали девочку. Была предвзятость». Штангистка Груздова о допинг-деле фигуристки
Штангистка Мария Груздова считает, что в деле Камилы Валиевой была предвзятость.
Фигуристка Валиева отбывает четырехлетний допинг-бан за триметазидин. Срок дисквалификации истечет 25 декабря 2025-го.
«Я смотрела Олимпийские игры 2022 года. Очень обидная история с Камилой, просто сломали девочку. Абсолютно не согласна с такой дисквалификацией Валиевой.
Предвзятость всегда присутствовала, здесь тоже она была. Юная девушка, нашли одну сотую часть в крови. Я не считаю, что за это можно было дисквалифицировать.
Теперь ее возращение в большой спорт зависит от того, сможет ли она морально справиться. Она очень сильная девушка, у нее все получится. По крайней мере, надеюсь на это», – сказала Груздова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
