«Очень обидная история с Валиевой, просто сломали девочку. Была предвзятость». Штангистка Груздова о допинг-деле фигуристки

Штангистка Мария Груздова считает, что в деле Камилы Валиевой была предвзятость.

Фигуристка Валиева отбывает четырехлетний допинг-бан за триметазидин. Срок дисквалификации истечет 25 декабря 2025-го.

«Я смотрела Олимпийские игры 2022 года. Очень обидная история с Камилой, просто сломали девочку. Абсолютно не согласна с такой дисквалификацией Валиевой.

Предвзятость всегда присутствовала, здесь тоже она была. Юная девушка, нашли одну сотую часть в крови. Я не считаю, что за это можно было дисквалифицировать.

Теперь ее возращение в большой спорт зависит от того, сможет ли она морально справиться. Она очень сильная девушка, у нее все получится. По крайней мере, надеюсь на это», – сказала Груздова .