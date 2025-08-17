1

Елена Костылева возобновит тренировки в «Ангелах Плющенко» 18 августа

Елена Костылева 18 августа вернется на лед школы «Ангелы Плющенко» после травмы.

Об этом рассказала мать спортсменки Ирина Костылева.

«Завтра Лена выходит на лед «Ангелов Плющенко» поскользить.

50 дней Лена не прыгала. Такое впервые происходит. Самочувствие у Лены хорошее. 19 августа сделаем МРТ, если воспаление прошло, Лена начнет прыгать», – рассказала Ирина Костылева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
травмы
Ирина Костылева
Академия Плющенко
ТАСС
женское катание
сборная России
Елена Костылева
