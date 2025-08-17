Медведева об интервью с Рудковской: «Будет очень интересный диалог. Три с половиной часа мы с ней общались»

Евгения Медведева рассказала, что записала интервью с Яной Рудковской.

«Мы провели прекрасную беседу с Яной Рудковской. Засняли с ней замечательный мотор для «БеС комментариев».

Будет очень интересный диалог. Три с половиной часа мы с ней общались», – сказала двукратная чемпионка мира.