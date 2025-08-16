Даниил Глейхенгауз: «Абсолютно непонятно, почему юниоры не могут соревноваться на международной арене. Дети не заслуживают отстранения»

Глейхенгауз заявил, что не понимает причин отстранения российских юниоров.

Международный союз конькобежцев (ISU ) не допускает российских фигуристов к соревнованиям под своей эгидой с марта 2022 года.

– Дмитрий Губерниев сказал, что отсутствие международных соревнований сказывается на уровне спортсменов, а Олимпийские игры ничем не заменишь. Какую можно придумать альтернативу?

– Мы долгое время были отстранены от международных соревнований. Казалось, что долго не сможем поддерживать высокий уровень. Прошло два сезона, но мы смогли удержаться в работе и на соревнованиях показывать тот же уровень. Уровень не упал, а в мужском одиночном катании вырос. Мы достойно провели это четырехлетие.

Но не хочется думать, что еще четыре года нужно будет так проводить. Хочется вернуться на международную арену и показывать те же результаты, что показывали до этого.

Это будет очень сложно, наш спорт очень субъективный: судейство, разминки, стартовые номера играют большую роль. Но как угодно проходя через это, нужно возвращать позиции, которые были у нас, когда мы имели по три спортсмена в каждой дисциплине. Надеюсь, что на следующий сезон будут подвижки.

Мне абсолютно непонятно, почему юниоры не могут соревноваться на международной арене. Это дети, которые не заслуживают отстранения, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.