Даниил Глейхенгауз: «Абсолютно непонятно, почему юниоры не могут соревноваться на международной арене. Дети не заслуживают отстранения»

Глейхенгауз заявил, что не понимает причин отстранения российских юниоров.

Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских фигуристов к соревнованиям под своей эгидой с марта 2022 года. 

– Дмитрий Губерниев сказал, что отсутствие международных соревнований сказывается на уровне спортсменов, а Олимпийские игры ничем не заменишь. Какую можно придумать альтернативу?

– Мы долгое время были отстранены от международных соревнований. Казалось, что долго не сможем поддерживать высокий уровень. Прошло два сезона, но мы смогли удержаться в работе и на соревнованиях показывать тот же уровень. Уровень не упал, а в мужском одиночном катании вырос. Мы достойно провели это четырехлетие.

Но не хочется думать, что еще четыре года нужно будет так проводить. Хочется вернуться на международную арену и показывать те же результаты, что показывали до этого.

Это будет очень сложно, наш спорт очень субъективный: судейство, разминки, стартовые номера играют большую роль. Но как угодно проходя через это, нужно возвращать позиции, которые были у нас, когда мы имели по три спортсмена в каждой дисциплине. Надеюсь, что на следующий сезон будут подвижки.

Мне абсолютно непонятно, почему юниоры не могут соревноваться на международной арене. Это дети, которые не заслуживают отстранения, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
