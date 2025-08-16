Даниил Глейхенгауз: «Тренер должен быть строгим и в меру справедливым»

Даниил Глейхегауз поделился своим отношением к тренерской работе.

Глейхенгауз – хореограф и тренер в штабе Этери Тутберидзе .

«Из нас троих добрый полицейский только Сергей Викторович Дудаков. В тренировочном процессе по другому быть не может — спортсмен будет расхолаживаться.

Тренер должен быть строгим и в меру справедливым», – сказал Глейхенгауз на фан-встрече в рамках «Ночи Московского спорта».

«Я понимал, что от такой возможности отказываться не стоит». Глейхенгауз поделился воспоминаниями о начале работы с Тутберидзе