Мама Елены Костылевой: «Планы строить пока не можем. Вопрос со здоровьем открыт»

Мама Елены Костылевой рассказала о восстановлении фигуристки после травмы.

В прошлом сезоне Костылева победила на первенстве России среди юниорок.

«Она сейчас отдыхала на море, все лечение было пройдено до него. Делает самостоятельно ЛФК. На следующей неделе будем в Горках в «Ангелах Плющенко». 19 августа МРТ и прием травматолога. Так что 50 дней без тренировок как на льду, так и на полу. Все будет зависеть от того, прошло ли воспаление. Прошло – Лена начинает прыгать. Нет – сидим дальше, ждем и только скользим.

Нас самих очень интересует вопрос: когда же Лена выйдет на лед? В прошлом сезоне после пяти травм возвращением занимались Митрофанова и Рем. В сентябре прошлого года Лена вообще восстанавливалась в Сириусе в «Большом», совмещая вынужденный отдых и восстановление.

Лена доставалась Евгению Викторовичу Плющенко уже прыгающая тройные и даже четверные. Хотелось, чтобы он разок прошел этот путь со спортсменкой: от фонариков до четверных.

Планы строить пока не можем. Вопрос со здоровьем открыт. Если говорить про планы вообще, выигрывать у всех и всегда. Потихоньку с получаса на льду Лена начала раскатываться, только коньки ссохлись и жмут. Уже третий день, как Лена скользит. На днях приехали в гости к нашей Светлане Ивановне Лепендиной на тренировку. Эти встречи всегда дают Лене подзарядку на работу и победы», – сказала Ирина Костылева, мать спортсменки.

