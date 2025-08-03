«Леша заговорит по-другому, когда узнает про делишки своего «заклятого дружка». Ирина Костылева о словах Ягудина
Мама фигуристки Елены Костылевой отреагировала на слова Ягудина в ее адрес.
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на вопрос о поведении матери Костылевой: «Мое мнение – это какое-то издевательство. Настолько интегрироваться в жизнь своего ребенка... Ненормальная и нестандартная ситуация».
«Леша заговорит совсем по-другому, когда узнает про делишки своего «заклятого» дружка», – написала Ирина Костылева в чате телеграм-канала «Бархатный конек».
«Мам Ир, а вы че тут делаете?» – «Чаечек с малиной попиваю». Плющенко выложил ролик с участием Ирины Костылевой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: чат телеграм-канала «Бархатный конек»
