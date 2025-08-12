Щербакова, Акатьева, Туктамышева и Глейхенгауз поучаствуют в фан-встречах в Москве 16 августа

Щербакова, Акатьева и Туктамышева поучаствуют в фан-встречах в Москве.

16 августа пройдет фестиваль Ночь московского спорта – на 16 площадках столицы. Участие примут олимпийская чемпионка по фигурному катнаию Анна Щербакова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка России Софья Акатьева, хореограф Даниил Глейхенгауз. Для гостей фестиваля выступит группа «Корни». Также в фан-встрече примет участие певец Ярослав Дронов (Shaman).