Анна Щербакова провела зарядку для юных гимнасток во дворце Ирины Винер

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова провела зарядку для юных гимнасток.

Мероприятие прошло во дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

«Очень рада здесь сегодня присутствовать. Надеюсь, что немножко помогла всем разогреться, настроиться на тренировку», – сказала фигуристка.

– Вообще за гимнастикой удавалось следить как-то в свободное время? Знаете ли гимнасток?

– Я в основном, мне кажется, за главными турнирами следила. Но мы в Новогорске всегда тренировались вместе с девочками-гимнастками, поэтому со многими очень хорошо общаемся.

– А кто больше всего нравится из гимнасток?

– Очень люблю Маргариту Мамун, Евгению Канаеву. Наверное, вот любимые гимнастки, – добавила Щербакова .