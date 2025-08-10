Анна Щербакова провела зарядку для юных гимнасток во дворце Ирины Винер
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова провела зарядку для юных гимнасток.
Мероприятие прошло во дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
«Очень рада здесь сегодня присутствовать. Надеюсь, что немножко помогла всем разогреться, настроиться на тренировку», – сказала фигуристка.
– Вообще за гимнастикой удавалось следить как-то в свободное время? Знаете ли гимнасток?
– Я в основном, мне кажется, за главными турнирами следила. Но мы в Новогорске всегда тренировались вместе с девочками-гимнастками, поэтому со многими очень хорошо общаемся.
– А кто больше всего нравится из гимнасток?
– Очень люблю Маргариту Мамун, Евгению Канаеву. Наверное, вот любимые гимнастки, – добавила Щербакова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал LESIK
