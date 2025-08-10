7

Рафаэль Арутюнян: «У Туктамышевой колоссальный потенциал как у тренера. У нее все очень хорошо с головой»

Рафаэль Арутюнян назвал колоссальным тренерский потенциал Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышевой 28 лет, она чемпионка мира и Европы 2015 года в одиночном катании. Летом она приезжала на стажировку к тренеру Арутюняну в США.

– Лиза удивительная, с ней одно удовольствие работать. Каждый день приходила на каток с коньками, все слушала, все пыталась пробовать. Главное, у нее все очень хорошо с головой.

Вроде молодая девушка, всякого можно ожидать, а такая умная, слышащая – впитывала как губка. У нас было полное согласие во всем, она очень быстро все схватывала. Мы много говорили про технику, тактику – и если мы с ней что-то пробовали, сразу было видно улучшение. Она невероятный профессионал, давно в этом виде спорта, но видно еще, что она очень хорошо воспитана.

– Из нее может получиться хороший тренер? 

– У нее колоссальный потенциал как у тренера. С ее-то спортивным опытом, да еще со светлой головой. Я вообще считаю, что надо смотреть вокруг, расширять кругозор и быть готовым к разному опыту.

Везде можно найти что-то полезное для себя, не только в российском спорте. Даже если какие-то страны слабее в чем-то, всегда можно что-то взять себе на заметку. Минусы и недостатки увидеть могут все, а вот плюсы разглядеть надо уметь.

И у Лизы такая внимательность точно есть. Мне она очень понравилась. Она четко понимала логику того, что я ей говорил, что и для чего делается, как правильнее. У нее сразу глаза зажигались, и видно было, что все сразу в голове обрабатывается и усваивается. 

С умным человеком всегда приятно работать. Я ей сказал, что всегда ей рад, пусть чаще приезжает – я готов с ней делиться всем опытом, который у меня есть. Посмотрим, может, еще вместе поработаем. Очень толковая девочка.

– А Лиза сама прыгала или каталась?

– Нет. Всегда приходила в обычной одежде, вставала на коньки, но только как тренер. Понимаю, к чему вы – да, она запросто могла бы продолжать кататься, у нее все для этого есть. Но она решила так, – сказал Арутюнян в интервью Спортсу’’.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Рафаэль Арутюнян
женское катание
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
