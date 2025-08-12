Фан-группа Стоцкой сообщила, что у фигуристки болезнь Шляттера
В фан-группе Екатерины Стоцкой сообщили, что у фигуристки болезнь Шляттера.
«Катя не выступит на контрольных прокатах из-за травма колена (болезнь Шляттера)», – говорится в сообщении.
В фан-группе отметили, что разглашение информации о диагнозе согласовано с фигуристкой.
Екатерине Стоцкой 13 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она одержала победу на первенстве Москвы и заняла третье место на первенстве России по старшему возрасту.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: фан-группа Екатерины Стоцкой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости