Фан-группа Стоцкой сообщила, что у фигуристки болезнь Шляттера

В фан-группе Екатерины Стоцкой сообщили, что у фигуристки болезнь Шляттера.

«Катя не выступит на контрольных прокатах из-за травма колена (болезнь Шляттера)», – говорится в сообщении.

В фан-группе отметили, что разглашение информации о диагнозе согласовано с фигуристкой.

Екатерине Стоцкой 13 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она одержала победу на первенстве Москвы и заняла третье место на первенстве России по старшему возрасту.