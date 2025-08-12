28

Фан-группа Стоцкой сообщила, что у фигуристки болезнь Шляттера

В фан-группе Екатерины Стоцкой сообщили, что у фигуристки болезнь Шляттера.

«Катя не выступит на контрольных прокатах из-за травма колена (болезнь Шляттера)», – говорится в сообщении. 

В фан-группе отметили, что разглашение информации о диагнозе согласовано с фигуристкой. 

Екатерине Стоцкой 13 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она одержала победу на первенстве Москвы и заняла третье место на первенстве России по старшему возрасту. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: фан-группа Екатерины Стоцкой
logoсборная России
травмы
женское катание
Екатерина Стоцкая
