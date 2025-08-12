Базылюк, Принева и Стоцкая снялись с контрольных прокатов по состоянию здоровья

Базылюк, Принева и Стоцкая снялись с контрольных прокатов юниорской сборной.

Их имена пропали из списка участников мероприятия.

В телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что спортсменки не выступят на прокатах по состоянию здоровья.

Маргарита Базылюк, Алена Принева и Екатерина Стоцкая тренируются у Этери Тутберидзе.

Остальные девушки покажут короткие программы 12 августа, начало – 17.00 по московскому времени.