56

Базылюк, Принева и Стоцкая снялись с контрольных прокатов по состоянию здоровья

Базылюк, Принева и Стоцкая снялись с контрольных прокатов юниорской сборной.

Их имена пропали из списка участников мероприятия. 

В телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что спортсменки не выступят на прокатах по состоянию здоровья. 

Маргарита Базылюк, Алена Принева и Екатерина Стоцкая тренируются у Этери Тутберидзе. 

Остальные девушки покажут короткие программы 12 августа, начало – 17.00 по московскому времени. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
logoсборная России
Маргарита Базылюк
женское катание
Екатерина Стоцкая
Алена Принева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Андреева, Дзепка, Стрельцова, Плескачева представят короткие программы, Базылюк, Принева и Стоцкая снялись
41сегодня, 09:00
Фигурный сезон открывают юниоры: Базылюк без Костылевой и в поисках себя, супердуэль у парней
259 августа, 11:05
Базылюк, Лазарев, Федотов, Сарновский выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России, Костылевой не будет
1527 августа, 13:24
Главные новости
Елена Костылева впервые за полтора месяца вышла на лед
12 минут назадВидео
Маргарита Базылюк не испытывает серьезных проблем со здоровьем и готовится участвовать в соревнованиях («Р-Спорт»)
1138 минут назад
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Воронов, Карартынян, Сарновский, Колесников покажут произвольные программы
17646 минут назадLive
Первый тренер Гуменника: «Родители Пети держали его в рамках, однако очень любили. Семья всегда показывала своим примером, как нужно работать»
5сегодня, 11:33
Фан-группа Стоцкой сообщила, что у фигуристки болезнь Шляттера
27сегодня, 10:33
Никита Володин сдал экзамен на знание немецкого, необходимый для получения гражданства Германии
17сегодня, 09:43
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Андреева, Дзепка, Стрельцова, Плескачева представят короткие программы, Базылюк, Принева и Стоцкая снялись
41сегодня, 09:00
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
140сегодня, 06:20
Трусова и Игнатов назвали сына Михаилом
127вчера, 16:09Видео
Вайцеховская о Родниной: «Из легендарной фигуристки она превратилась в одиозную фигуру. Грустно, что как спортсменку ее уже не помнит никто»
75вчера, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56