Базылюк, Принева и Стоцкая снялись с контрольных прокатов по состоянию здоровья

Базылюк, Принева и Стоцкая снялись с контрольных прокатов юниорской сборной.
Их имена пропали из списка участников мероприятия.
В телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что спортсменки не выступят на прокатах по состоянию здоровья.
Маргарита Базылюк, Алена Принева и Екатерина Стоцкая тренируются у Этери Тутберидзе.
Остальные девушки покажут короткие программы 12 августа, начало – 17.00 по московскому времени.
