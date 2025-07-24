Трусова и Игнатов создали закрытый клуб для фанатов с платной подпиской – 1990 рублей в месяц
Трусова и Игнатов создали для фанатов платный телеграм-канал.
В нем серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова обещает рассказывать «о родах, восстановлении, катании и чувствах», а ее муж Макар Игнатов – о тренировках и спортивной форме.
Подписаться на канал можно за 1990 рублей в месяц. Продажи откроются «сразу после рождения малыша».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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