Трусова и Игнатов создали закрытый клуб для фанатов с платной подпиской – 1990 рублей в месяц

Трусова и Игнатов создали для фанатов платный телеграм-канал.

В нем серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова обещает рассказывать «о родах, восстановлении, катании и чувствах», а ее муж Макар Игнатов – о тренировках и спортивной форме.

Подписаться на канал можно за 1990 рублей в месяц. Продажи откроются «сразу после рождения малыша».