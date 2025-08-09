Елена Костылева опубликовала фото с отдыха на море
Фигуристка Елена Костылева опубликовала фото с отдыха.
Сейчас 13-летняя спортсменка и ее мама находятся в Краснодарском крае.
Костылева не выступит на контрольных прокатах юниорской сборной России, которые стартуют 11 августа в Новогорске.
«За 15 месяцев 7 травм с полной потерей контента». Куда подевалась 13-летняя звезда Плющенко
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Костылевой
